Son dakika haber: Akhisar'da kamyondan düşüp hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Akhisar'da kamyondan düşüp hayatını kaybetti

Son dakika haber: Akhisar'da kamyondan düşüp hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde talaş yüklü kamyonun üzerinde, brandayı örtmek isterken dengesini kaybederek kafasının üstüne düşen şahıs hayatını kaybetti.

Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde talaş yüklü kamyonun üzerinde, brandayı örtmek isterken dengesini kaybederek kafasının üstüne düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bekir Kılıç (55) isimli vatandaş talaş yüklü 41 AHC 494 plakalı kamyonunun üzerini branda ile kapatmak isterken dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Bekir Kılıç, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Bekir Kılıç'ın Akhisar Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikadan Adapazarı'na talaş taşıdığı öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haber: Akhisar'da kamyondan düşüp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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