Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
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Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Aladağ ve Karaisalı ilçelerindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Aladağ ve Karaisalı ilçelerindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Sarıeroğlu ve beraberindeki diğer ilgililer, Aladağ'da 29 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşen Sarıeroğlu, evi hasar görenlere geçmiş olsun dileğini iletti, ihtiyaçları sordu, sorunları dinledi.

Jülide Sarıeroğlu, daha sonra 2 Ağustos'ta Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki çıkan ve aynı gün kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada da vatandaşların sorunlarını dinleyen Sarıeroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Sarıeroğlu, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Adana'daki yangınlarda can kaybı yaşanmadığını hatırlattı.

Aladağ'ı da ziyaret ettiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Çok şükür burada yok ama orada yıkılan, yanan evlerimiz, telef olan hayvanlarımız çok sayıda. Orada 4 bin 500 dekar alan yanmıştı. Buraya daha önce de gelmiştik. Yine gelip bakalım dedik. Zaten sözümüz olmuştu. Burada köprü varmış, köprüyle ilgili çalışma sözüm oldu. Bir de su deposu istiyorlar, onunla ilgili kaymakama bilgi ileteceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, ziyaret ettiği yerlerde çocuklara oyuncak hediye etti.

Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haber | AK Partili Sarıeroğlu, Adana'da orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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