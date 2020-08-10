Son dakika haber: AK Parti, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak Son dakika haberi: AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. AK Parti İl Başkanlığında yarın Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek olan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç daha sonra ise Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA