Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
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Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi

Diyarbakır'da, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla kavga sona erdi.

25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:50

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, iki çocuk arasında çıkan ve kısa sürede ailelerinin de dahil olduğu kavgayı, polis havaya uyarı ateşe açarak sonlandırdı.

ÇOCUKLARIN TARTIŞMASINA AİLELERDE DAHİL OLDU

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sitede oturan 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Çocukların tartışmasına aileleri de dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Aralarında kadınlarında bulunduğu grubun kavgasını görenler, polis ekiplerine ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşinin ardından ayrılan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine polis merkezine götürüldü. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi

Kaynak: DHA

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