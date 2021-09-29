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Son dakika haber... Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... MERSİN'in Tarsus ilçesinde yol anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren Ahmet Köse (48) tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yol anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren Ahmet Köse (48) tutuklandı.

27 Eylül günü ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Köse, evlerinin önündeki arazi yolu nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Köse (64) ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Köse, pompalı tüfekle ağabeyi ve yeğenine rast gele ateş açtı. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Köse gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Köse, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne konuldu.


Son dakika haber... Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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