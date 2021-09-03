Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Mavi Hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Coşku idaresindeki 35 AC 8674 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.

Sürücünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangını, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
KAPTAN, KIZ KARDEŞLERİ İLE BESİHANE KURDU, GÜNDE 800 LİTRE SÜT ÜRETİYOR
KAPTAN, KIZ KARDEŞLERİ İLE BESİHANE KURDU, GÜNDE 800 LİTRE SÜT ÜRETİYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hamid Karzai Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:25:51. #1.16#

title