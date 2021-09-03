Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Mavi Hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Coşku idaresindeki 35 AC 8674 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.
Sürücünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangını, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer