Son dakika haber! Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

Son dakika gelişmesine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

09.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:26

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Müdahalenin ardından, taraflar buradan uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Takviye ekiplerin de müdahalesiyle, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hande Erçel Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Milli Market Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:27:20. #1.15#
title