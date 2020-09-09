Son dakika haber! Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga Son dakika gelişmesine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti. Müdahalenin ardından, taraflar buradan uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor. Kaynak: AA