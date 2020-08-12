Son dakika haber: ADANA Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş
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Son dakika haber: ADANA Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş

Gelen son dakika haberlerine göre Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (4)ADLİYE ÖNÜNDE TÖRENHatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın dün gece çıkan tartışma sonrası annesi İkbal Polat'ın ardından öldürdüğü avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi.

12.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:52

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (4)

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın dün gece çıkan tartışma sonrası annesi İkbal Polat'ın ardından öldürdüğü avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi. Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Törende duygusal anlar yaşanırken, Adana Barosu Tiyatro Topluluğu'nda uzun süre görev aldığı öğrenilen Polat'ı arkadaşları alkışlarla uğurladı. Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat'ın renkli kişiliğe sahip olduğunu belirterek, 'Ömrünün baharında bir gençti. Bu sahne, ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum' dedi. TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan İkbal Polat ile oğlu Altuğ Polat'ın cenazeleri, memleketleri Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Avukat Altuğ'un meslektaşları ve ailenin yakınlarının katılımıyla Tarsus Şehir Mezarlığı'nda helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, Hacıhamzalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da, mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak, öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi. Polat, buradaki işlemlerden sonra nöbetçi savcılığa sevk edildi.

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Son dakika haber: ADANA Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş

Kaynak: DHA

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