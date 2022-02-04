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Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı.

Çukurova ilçesinde polis, plaka takip sistemi tarafından kaydı olduğu gerekçesiyle tespit edilen 01 HG 468 plakalı otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç yaklaşık 3 kilometre kovalamaca sonucu durduruldu. Sürücü A.G ve araçtaki Ö.G yakalandı.

İki kişinin de yasa dışı bahis iddiasıyla arandığı bildirildi.

Şüpheliler Fatih Polis Merkezine götürüldü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, Tragger, Polis, Adana, Güncel, Haber

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