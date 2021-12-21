Son dakika haber: Adana'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'da bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
ADANA (AA) - Adana'da bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasındaki odunlukta, içinde köz bulunan soba kovasından kaynaklanan yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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