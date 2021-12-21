Son dakika haber: Adana'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Adana'da bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasındaki odunlukta, içinde köz bulunan soba kovasından kaynaklanan yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet