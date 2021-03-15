Son dakika haber! Adana'da cinayet zanlılarına müebbet ve 52 yıl hapis istemi
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Son dakika haber! Adana'da cinayet zanlılarına müebbet ve 52 yıl hapis istemi

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:41
Son dakika haber! Adana'da cinayet zanlılarına müebbet ve 52 yıl hapis istemi

Bir son dakika haberine göre Adana'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 kişi hakkında müebbet ve 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 kişi hakkında müebbet ve 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde 6 Ağustos 2020'de çıkan silahlı kavgada Eren Ç'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Eren Ç'nin öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklanan Emrecan K, Ramazan I. ile ev hapsi cezası verilen Eren Y. ve Yasin Y. hakkında "Kasten öldürme, silahla yağma" suçlarından iddianame hazırladı.

Savcı, iddianamede, Eren Ç'yi öldürdükleri iddiasıyla Emrecan K. ve Eren Y. hakkında müebbet ile 15'er yıl, diğer sanıklar Ramazan I. ve Yasin Y'nin ise 52'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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