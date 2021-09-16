Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü - Haberler
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Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ülkeler arası adli ve hukuki ilişkilere dair konular ele alındı. Görüşmede ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Kıbrıs'ın haklı davasında her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını belirten Bakan Gül, onların haklarını her platformda Türkiye'nin savunacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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