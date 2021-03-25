Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı.

"CANIM ARKADAŞIM HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"

Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Enis Berberoğlu Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Yunus Emre Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 00:11:39. #1.14#
title