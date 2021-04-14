Son dakika haber... ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti
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Son dakika haber... ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber... ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

Son dakika haberler... ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un fedaral hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un fedaral hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerikan basını,dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak dolandırıcılık yapan Bernie Madoff'un 82 yaşında hapishanede öldüğünü aktardı. Bernie Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi. Avukatları geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Madoff"u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi. Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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