Son dakika haber | ABD, NATO'nun doğu kanadına asker sevk etme planı yapıyor

Son dakika haberler: ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği konuşuluyor.

ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği konuşuluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Camp David'de Pentagon yetkililerinden Ukrayna-Rusya krizi ve ABD'nin bölgeye yönelik seçenekleri konusunda brifing aldı.

Brifing sonrasında New York Times gazetesine konuşan bir savunma yetkilisi, Pentagon'un, Biden'a Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya toplamda 1000 ila 5 bin asker sevk edebileceklerini belirterek, gerilimin daha da tırmanması durumunda konuşlandırılan asker sayısını 10 katına kadar çıkarma seçeneğini de sunduğunu ifade etti.

CNN televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, bölgeye sevk edilebilecek birliklerin tespit edilmesi sürecinin sonlarına gelindiğini ancak sevkiyat konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi.

AA muhabirine konuşan bir Pentagon yetkilisi de "NATO ortaklarımızı destek talep etmeleri durumunda gerekli desteği sağlama konusunda kararlı olduğumuzu söyledik." ifadesini kullandı.

Kesin bir karar olmadığını ve NATO müttefiklerinin bu anlamda herhangi bir talepte bulunup bulunmadığını açıklamayacağını belirten yetkili, bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini dile getirdi.