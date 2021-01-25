Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! ABD'nin Indianapolis kentinde yolda yaralı bulunan bir çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki son 10 yılın en büyük toplu cinayeti olarak kayda geçen olayda ölenlerin silahla vurulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadının bebeği de kurtarılamadı.

Indianapolis'te dün yerel saatle 04.00 civarında yetkililer, birkaç el silah sesi duyduktan sonra yolda yaralı bir çocuk buldu. Hastaneye götürülen çocuk, daha sonra yetkilileri bir eve götürdü. Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

SON 10 YILDA KENTTEKİ EN BÜYÜK TOPLU CİNAYET

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

Ekiplerin soruşturma başlattığı olay, son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın