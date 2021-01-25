Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

25.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:31

Son dakika! ABD'nin Indianapolis kentinde yolda yaralı bulunan bir çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki son 10 yılın en büyük toplu cinayeti olarak kayda geçen olayda ölenlerin silahla vurulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadının bebeği de kurtarılamadı.

Indianapolis'te dün yerel saatle 04.00 civarında yetkililer, birkaç el silah sesi duyduktan sonra yolda yaralı bir çocuk buldu. Hastaneye götürülen çocuk, daha sonra yetkilileri bir eve götürdü. Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

SON 10 YILDA KENTTEKİ EN BÜYÜK TOPLU CİNAYET

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

Ekiplerin soruşturma başlattığı olay, son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olarak kayda geçti.

Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları (14)
FATİH: Arkadaşlar faşoluğun lüzumu yok. . . İnsan insandır, dram dramdır, acı acıdır. Bu gibi düşmanca sözler vicdan sahibi insanların söyleyebileceği sözler olamaz.
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ENQİN: kısaca bize''ne amerika''dan. . .
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