Son dakika haber! 9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü

Son dakika haberler: ADANA'da 9 katlı bir iş hanının çatısından düşen Vuslat Tüşümel (53), hayatını kaybetti.

ADANA'da 9 katlı bir iş hanının çatısından düşen Vuslat Tüşümel (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Vuslat Tüşümel, caddede bulunan 9 katlı iş hanının çatısından düştü. Çevredekiler, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında kadının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Tüşümel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının, beton zemine düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemenin ardından Tüşümel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR