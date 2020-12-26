Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
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Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi

26.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:35
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi

Karaman'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan şahsı, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptığı sırada Abdullah K'yı durdurdu.

8 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET NEDENİYLE ARANIYORMUŞ

Yapılan kimlik kontrolünde 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Abdullah K. hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Abdullah K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Abdullah K. hakkında ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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