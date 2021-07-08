Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu
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Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne yaylaya giden 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz ormanlık alanda kayboldu.

41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne yaylaya giden 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz ormanlık alanda kayboldu. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Karakütük köyünden Yoğunoluk köyüne yaylaya giden Mustafa Tokgöz öğlen saatlerinde ormana gitti bir daha da geri dönmedi. Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Mustafa Tokgöz'ün dönmediğini fark eden yakınları durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine köye Jandarma ekipleri Osmaniye AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde olan arama kurtarma köpeği geldi. Gece geç saatlere kadar kayıp engelli genci arama çalışmaları devam etti ancak Mustafa Tokgöz'ün izine rastlanmadı. Gece karanlığında ormanlık alanın sık ve tehlikeli olmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi. Kayıp Mustafa Tokgöz'ü arama kurtarma çalışmaları sabah devam edecek.

Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu
Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu
Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu
Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu
Son dakika: 41 Yaşındaki zihinsel engelli genç ormanda kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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