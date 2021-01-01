Son dakika haber | 2021'nin ilk saatlerinde kumar oynanan kahvehaneye polis baskını

Son dakika haberlerine göre BURSA'da 2021'in ilk saatlerinde müşteri gibi kahvehaneye giren polis, içeride 14 kişinin olduğunu ve bu kişilerden 4'ünün kumar oynadığını tespit etti.

BURSA'da 2021'in ilk saatlerinde müşteri gibi kahvehaneye giren polis, içeride 14 kişinin olduğunu ve bu kişilerden 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. Yapılan baskında 14 kişiye toplam 49 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2021'in ilk saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese gitti. Baskından önce bir polis memuru müşteri kılığına girerek, kahvehaneye girdi. Müşteri kılığındaki polis, kumar oynayan kişileri tespit etti. Daha sonra polisin baskın yaptığı kahvehanede 14 kişi olduğu, bu kişilerden 4'ünün ise kumar oynadığı belirlendi. 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 44 bin 100 ceza uygulandı. Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye 1225'şer TL'den toplam 4 bin 900 TL daha ceza yazıldı. Kahvehanedeki kumar malzemelerine ve masadaki 1000 TL'ye de polis ekiplerince el konuldu. Ruhsatı olmayan iş yeri, belediye ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibi K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM