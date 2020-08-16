Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
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Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti

Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Hüseyin Meriç Yiğit, ailesi ile birlikte oturduğu 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

16.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:22

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesi'nde meydana gelen olayda, 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
YA: Balkona çıkmak yasaklansın! Bune abi düşen düşene. Yeni trend bu mu?
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HIRSIZ MÜTEAHİT: kat yükseldikçe korkuluk guda yükseltmen gerekir ; üç sıra tuğalayı bile çalan hırsız ruh hastaları
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