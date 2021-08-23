Son dakika haber: 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki düzensiz göçmenlerden 13'ünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki düzensiz göçmenlerden 13'ünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Muradiye ilçesinin Yumaklı Mahallesi'nde 10 Temmuz 2021 tarihinde düzensiz göçmenleri taşıyan 65 ER 186 plakalı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 organizatör ve 13 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan operasyonda Y.O. (28) isimli bir kişi de İpekyolu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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