Son dakika! Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği'nden TTSO'ya ziyaret
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Son dakika! Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği'nden TTSO'ya ziyaret

Son dakika! Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği'nden TTSO'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'a birçok ülkeden direkt uçuşlar yapılmasını desteklediklerini ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'a birçok ülkeden direkt uçuşlar yapılmasını desteklediklerini ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını bildirdi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Batum aktarmalı Tiflis-Trabzon uçak seferlerinin başlatılması konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışkan, bir süre önce Gürcistan'da gerçekleştirilen toplantıya Ak-Air Georgia yetkilileri ve konaklama sektörü temsilcilerinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıya katılan taraflar pandemi sonrasında yaklaşan turizm sezonu nedeniyle Batum aktarmalı Tiflis-Trabzon karşılıklı seferlerinin planlanmasına gerek olduğunu vurguladı. Seferlerin gerçekleştirilmesinin turizm ve özellikle sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağı görüşü ortaya koyuldu. Yakın bir zamanda bu uçuşların planlanması konusunda bir çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çalışkan ayrıca karşılıklı ticaret ve turizm hareketinin yoğun olarak yaşandığı Trabzon'a Gürcü Kültür Merkezi ve Gürcü lezzetlerinin yer alacağı bir kafeterya açmak için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Hacısalihoğlu da Trabzon'un turizm, ticaret ve lojistik merkezi olduğunu vurgulayarak, Trabzon'a birçok ülkeden direkt uçuşlar yapılmasını desteklediklerini ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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