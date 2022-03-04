Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

AA, Recep Şakar - Güncel
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Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, 5 kişinin daha ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, 5 kişinin daha ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 bin 527 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19'a yakalanan 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana toplam 187 bin 964 Yeni Zelandalının virüse yakalandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bugün bildirilen ölümlerle birlikte can kaybının da 61'e çıktığını duyurdu.

Yaklaşık 150 bin aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanedeki 562 hastadan 11'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 72'si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

AA / Recep Şakar - Güncel

Yeni Zelanda, Omicron, Güncel, Haberler

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