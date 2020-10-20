Son dakika gündem: Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor

20.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:44
Son dakika gündem: Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor

Son dakika gündem haberi... Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son durağı ilçeye 40 km mesafede bulunan Yeşilköy Mahallesi oldu. Ekipler mahallede sathi kaplama çalışması yaptı.

Bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Kırsal Mahallelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış gelmeden bir sözümüzü daha yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulan Başkan Esat Öztürk; " Senirköy, Yerköy, Yuları ve Mustafabeyli mahallelerimizden sonra Yeşilköy Mahallemizde çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için buraya geldik. "El eli yıkar, el yüzü yıkar" diye söylemiş atalarımız. Sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, gençlerimiz için buraya güzel bir halı saha yaptırdılar. Bizde ilçe belediyesi olarak yolunu yapıyoruz. Her zaman hizmetlerimiz merkezde değil, kırsalda da hizmetlerimiz devam ediyor. İnsanlara burayı yapacağımıza dair sözümüz vardı. Ben ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Cumartesi demeden, Pazar demeden büyük bir özveriyle çalıştılar. Dün gece 21.00' e kadar mesai yaptılar. Biz kocaman bir aileyiz. Kış gelmeden vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Yeşilköy Mahallemizde yaptığı çalışmalardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyemize, KASKİ Genel Müdürlüğümüze ve katkılarından dolayı Valiliğimize teşekkür ediyorum. Mahallemizde ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyordu. Su sorun çözülmüş oldu. Su sıkıntısının giderilmesini büyük bir sabırla bekleyen vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilköy Mahalle Muhtarı Eser Nazlı'da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Öztürk ve ekibine teşekkür eti. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Engin Yıldırım Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Şevval Sam Ercan Kesal
Spor Samatta Can Bartu Tisserand Ozan Tufan Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Karar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 10:54:54. #1.15#
title