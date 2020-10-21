Son dakika gündem: Uyarıları dinlemeden göle girdi, timsah saldırısında öldü
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Son dakika gündem: Uyarıları dinlemeden göle girdi, timsah saldırısında öldü

21.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 21.10.2020 22:34
Son dakika gündem: Uyarıları dinlemeden göle girdi, timsah saldırısında öldü

Son dakika gündem haberi: Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü. Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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