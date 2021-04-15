Son dakika gündem: Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
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Son dakika gündem: Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

Son dakika gündem: Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çobanlık yapan E.Ö. koyunlarını araziden getirdiği sırada aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen ve 64 SF 380 plakalı otomobiliyle ilerleyen Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan ile Ketenlik köyü yakınlarında karşılaştı.

Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan ile E.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Yanında bulunan av tüfeğiyle Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan'a ateş edip yaralayan E.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan Arslan hayatını kaybetti, baba Bilal Arslan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan E.Ö. Ketenlik köyündeki evinin yakınlarında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. E.Ö.'nün babası İ.Ö. de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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