Son dakika gündem: Tunus'ta Kovid-19 tedbirlerine karşı protestolarda 200'den fazla kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, dün akşam başkent Tunus ve bazı illerde düzenlenen ve emniyet güçleriyle göstericiler arasında arbedenin yaşandığı gösterilere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hayuni, emniyet güçlerinin, kamu ve özel mülke saldıran 200'ün üzerinde göstericiyi gözaltına aldığını söyledi.

Olayların siyasi boyut taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya Hayuni, "Hadiselerin arka planını Başsavcılık araştıracak." şeklinde cevaplandırdı.

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti