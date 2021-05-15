Son dakika gündem: Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı (2)

Edinilen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİLERAnkara'nın Haymana ilçesinde piknik dönüşünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ankara'nın Haymana ilçesinde piknik dönüşünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Necmiye Tan ile torunları Belina ve Dilay'ın cenazeleri Bahçecik köyüne götürüldü. Buradaki cenazeye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Milletvekili Levent Gök, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile yakınları katıldı. Kazada yaralanan, tedavisinin ardından taburcu olan Ramazan Tan da annesi Necmiye Tan ile yeğenlerinin cenazesine katıldı. Tedavileri süren Belina ve Dilay'ın anne ve babaları ise cenazede yer almadı. Kılınan cenazenin namazının ardından Necmiye Tan ile iki torunu köy mezarlığında toprağa verildi. İlknur Akyüz ise Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ