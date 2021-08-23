Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor
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Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor

Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. Erkal hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, sosyal medyada attığı 3 Tweet nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Tweetlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret unsuru nedeniyle hazırlanan iddianamede Erkal hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturan ifadeler içerdiği iddiasıyla 3 paylaşımı hakkında iddianame hazırlandı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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