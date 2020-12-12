Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti

12.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:34
Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti

Son dakika haberlerine göre KONYA'da polisin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü, kaçarken kaza yaptı.

KONYA'da polisin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü, kaçarken kaza yaptı. Otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin içinde bulunduğu 06 AN 963 plakalı otomobil durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, polisin 'dur' ikazına uymadı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde refüje çarparak durdu. Otomobilde bulunan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33), gözaltına alındı. Otomobilde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada sağ ön koltuk çevresinde poşet ve torbalar içerisine gizlenmiş 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.Ayrıca otomobildeki aramalarda şüphelilerden Hakan Nar adına hazırlanmış Kriminal Polis Haberleri Gazetesi basın tanıtım kartı bulundu. Şüpheliler, Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 


Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

İlgili Haberler

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili park halinde bulundu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobili park halinde bulundu
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
KAHRAMANMARAŞ - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
KAHRAMANMARAŞ - "Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Falcao Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:50:56. #1.15#
title