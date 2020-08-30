Son dakika gündem: Suriye sınırında orman yangını
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Son dakika gündem: Suriye sınırında orman yangını

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında orman yangını çıktı.

30.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:40

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi, Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde dumanlar yükseldi.

Sınıra yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yangın, kısa sürede büyürken alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

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Son dakika gündem: Suriye sınırında orman yangını

Kaynak: AA

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