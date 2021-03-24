Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı
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Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı

24.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:02

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti. Şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeni ile birçok köy yolu, ahır ve tarla sular altında kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeni ile derelerin debisi yükseldi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, tahta köprüler yıkıldı, ahırlar ile tarlalar sular altında kaldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri köylerin yolunu açmak için seferber olurken Ayvalık Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ise araçların bölgeye gidişlerini önledi.

Ekrem Ölmez isimli vatandaş sağanak yağış nedeni ile köprü ve ahırların yıkıldığını söyledi. Ölmez, "Dün akşam şiddetli yağmurun etkisiyle beraber dereler taştı, köprümüz yıkıldı, ahırımız sular altında kaldı. Kendi imkanlarımızla yaptığımız köprümüz her sene yıkılıyor. Okulumuz karşı tarafta ve 40 haneye yakın bu köprüyü kullanıyordu. Yetkililerimizden tek isteğimiz bize köprü yapılsın, duvar yapılsın. Maddi zarardan çok canımız tehlikede" dedi.

Sabri Akdoğan isimli vatandaş ise Bölücek köy yolunun kapandığını, yoluna yürüyerek devam edeceğini söyledi. Bölücek, "Dünden beri çok yağmur yağdı. Aşırı yağış sonrası yollarımız kapandı. Su yolumuzu alıp götürdü. Ekiplere haber verildi. İnşallah en kısa zamanda yolumuz açılacaktır" diye konuştu.

Jandarma şerit çekerek yola girişleri kapattı

Selden dolayı kapanan yollardan araçlar geçemeyince vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kayalara tutunarak dereyi aşmaya çalışan vatandaşlara uyarılarda bulunarak yolu ulaşıma kapatıp şerit çekti.

Beytüşşebap Kaymakamlığı dün akşamdan beri etkili olan yağış sonrası derelerin debisinin arttığını ve sel suları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı
Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı
Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı
Son dakika gündem: Şırnak'ı sel vurdu: Köy yolları, ahır ve tarlalar sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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