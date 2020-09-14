Son dakika gündem: Şehit Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için tören düzenlendi Son dakika haberleri: Şehidin naaşının getirilmesi Şehidin geçmişinin okunması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması Dua edilmesi GAZİANTEP - Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılayı aracına yapılan saldırıda şehit olan Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehidin naaşının getirilmesi Şehidin geçmişinin okunması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması Dua edilmesi GAZİANTEP - Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılayı aracına yapılan saldırıda şehit olan Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Kaynak: AA