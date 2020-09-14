Son dakika gündem: Şehit Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için tören düzenlendi
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Son dakika gündem: Şehit Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için tören düzenlendi

Son dakika haberleri: Şehidin naaşının getirilmesi Şehidin geçmişinin okunması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması Dua edilmesi GAZİANTEP - Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılayı aracına yapılan saldırıda şehit olan Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

14.09.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:04

Şehidin naaşının getirilmesi

Şehidin geçmişinin okunması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması

Dua edilmesi

GAZİANTEP - Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılayı aracına yapılan saldırıda şehit olan Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

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Son dakika gündem: Şehit Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman için tören düzenlendi

Kaynak: AA

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