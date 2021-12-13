Son dakika gündem: Sakarya'da "Gelenekten Geleceğe Yöresel Kültür Şöleni" düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Gelenekten Geleceğe Yöresel Kültür Şöleni" etkinliğine katıldı.

Sakarya Kınalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince bir düğün salonunda düzenlenen şölene, Dernek Başkanı Adem Köse'nin yanı sıra İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, geleneklerin yavaş yavaş kaybolduğu bugünlerde böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Dünya her geçen gün değişiyor. Yeni teknolojik gelişmeler, salgın hastalıklar, savaşlar, dünyayı çok farklı biçimde ve aşina olmadığımız biçimde algılamamıza yol açıyor. Tüm bu gelişmelerin yansımaları elbette günlük hayatımıza da etki ediyor. Dünyanın gittiği yön aslında bizlere önemli mesajlar veriyor. Geleneğimizi yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmak, geleceğimize miras bırakacağımız en önemli mesajdır." ifadelerini kullandı.

Geleneklerin yaşatılmaya çalışıldığı, kültürlerin hatırlatıldığı bu programların önemli olduğunun altını çizen Yüce, geleceğe bırakılacak en önemli mirasın kültürel miras olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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