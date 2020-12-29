Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberler... Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Hakim Adem Amaç başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, sanığın şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında İstanbul'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Duruşmada, iddianame okunarak sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun savunması soruldu.

Sarıcaoğlu, 2000 yılında Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini, 2001'de Erzurum'da üniversite okuduğu dönemde bir ay örgüt yurdunda kaldığını, ardından arkadaşlarıyla özel eve çıktığını, sonra da örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını, kesinlikle örgüt üyesi olmadığını savundu.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu da İstanbul'da verdiği ifadede bazı sözlerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, sanığın herhangi bir FETÖ üyeliği ve sempatizanlığını bilmediğini söyledi.

Sanığın eşi Semiha Sarıcaoğlu da eşiyle 15 yıllık evli olduğunu ve örgüt ile ilgili bağlantısına şahit olmadığını ifade etti.

Tanık olarak ifade veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şehit Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı işlere imza attığını, şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi ziyaretinde kendisine kapsamlı FETÖ operasyonu yapacağını söylediğini belirterek, "Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın cep telefonundaki mesajlar, internet sitesindeki aramaları, Altuğ Verdi ile görüşmeye geldiği zamanda eylemini daha hızlı gerçekleştirmek ve zaman kazanmak için silahının fişek yatağında fişek bulundurduğu ifade edilerek, bu nedenlerle sanığın silahlı saldırı eylemini kamu görevlisine karşı önceden planlayarak tasarladığının tüm dosya kapsamından anlaşıldığı belirtildi.

Sanık Sarıcaoğlu'nun, Altuğ Verdi'ye karşı eylemine uyan suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, sanığın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında açılan ve Rize'deki davayla birleştirilen dosyadan, toplanan deliler ve tanıkların ifadesi ile sanığın üzerine atılan örgüt üyeliği suçunu işlediğine dair belge ve bilgiler yeterli olmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, son duruşmada huzurda bulundurulmasına, görüntü ve belgelerin UYAP üzerinden sanığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kovid-19 tedbirleri altında yapılan duruşmayı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı