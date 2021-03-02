Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı
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Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

02.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:31
Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 2 kişi, kısa süren kovalamacayla yakalandı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 2 kişi, kısa süren kovalamacayla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yapan polis ekipleri, 06 CDM 761 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Bunun üzerine polis, otomobili yakalamak için takibe başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobildeki Hacı K. ve Orhan K. yakalanırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekiciyle otoparka çekildi.


Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı
Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı
Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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