Son dakika gündem: PAÜ Rektörü, gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kutluhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bugün rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kutluhan'ın yapılan ilk kontrollerinde gıdadan zehirlendiği belirlendi. PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Rektör Kutluhan'ın halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Rektörümüzün hastanemizdeki tedavisi devam etmektedir. Kendisi mide bağırsak enfeksiyonu, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanemizde tedavi altındadır. Kendisinin durumu gayet iyi olup tedbir amacıyla gözetim altında tutulmaktadır. Yarın taburcu edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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