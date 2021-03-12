Son dakika gündem: Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de önceki gün araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada coğrafya öğretmeni komşusu Mustafa Dinçer (35) tarafından tabancayla vurularak yaralanan işçi emeklisi Osman Dörttepe (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de önceki gün araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada coğrafya öğretmeni komşusu Mustafa Dinçer (35) tarafından tabancayla vurularak yaralanan işçi emeklisi Osman Dörttepe (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer, komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe ile evlerinin önünde araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş etti. Ağır yaralanan Osman Dörttepe, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Dinçer ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Dörttepe, yaşam mücadelesini kaybetti. Dörttepe'nin cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN