Son dakika gündem: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika gündem: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kent merkezi Kavaklıbağ Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde seyyar ikinci el telefon satan M.B, M.Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Ö. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haber

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