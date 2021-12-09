Son dakika gündem: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika gündem: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

MALATYA (AA) - Malatya'da kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tevfik Temelli Caddesi'ndeki bir parkta aralarında husumet bulunan Enes Aktürk (21) ile F.M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M, Aktürk'ü bıçakladı.

Ağır yaralanan Aktürk, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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