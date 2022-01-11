Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız" - Haberler
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Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi Katılımcıların görüntüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenen İklim Değişikliği...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi

Katılımcıların görüntüsü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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