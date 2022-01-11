Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye seferberliğinin gönüllü üyeleri olmak zorundayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (1)