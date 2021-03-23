Son dakika gündem: Konya itfaiyesi Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk teşkilat oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk itfaiye teşkilatı oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, güvenilir ve kaliteli hizmet vermek için öncü adımlar atmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte çalışanlarının ve Konyalıların güvenliği için tedbirlerini artıran Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alarak Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi hizmet birimlerinde yapılan denetimlerde; korunma ve kontrol önlemleri, vatandaşlara yönelik önlemler, personel korumaya yönelik önlemler, ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma başlıklarıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerden başarıyla geçen Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TSE öncülüğünde hazırladığı "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde pandemi tedbirlerini uyguladığını belgelemiş oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi de daha önce Türkiye'de ilk defa ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi almıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı