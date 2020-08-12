Son dakika gündem: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir kara yolunun 6. kilometresinde Halil İçen idaresindeki 42 Y 1423 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Esma Akın (65) yaralandı. Konya ve Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esma Akın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA