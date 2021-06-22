Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
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Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası taşan dere yatağı sele neden oldu.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası taşan dere yatağı sele neden oldu.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle Devrek mevkiindeki dere yatağı taştı. Derenin taşmasıyla sulara kapılan çok sayıda ağaç devrilirken, kaldırım taşları yerinden söküldü. Belediye ekiplerinin selin meydana geldiği bölgede başlattığı temizlik çalışmasının sürdüğü öğrenildi. 


Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Son dakika gündem: Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci

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