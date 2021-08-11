Son dakika gündem: Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.
Seraların da bulunduğu bölgede, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci