Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
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Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci

Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Partili hukukçu Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanması, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sevinçle karşılandı.

AK Partili hukukçu Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanması, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sevinçle karşılandı. 

AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen hukukçu Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirildi. Bakan Yanık'ın göreve atanması, memleketi Kadirli ilçesindeki Harkaçtığı köyünde sevinçle karşılandı. Bakan Yanık'ın doğduğu ev ise DHA tarafından görüntülendi.

Bakan Yanık'ın amcasının kızı Zeliha Ziyanoğlu, "Köyümüzden kadın bakan çıkması nedeniyle çok gururlandık, mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ederiz" dedi.Bakan Yanık'ın amcasının oğlu Cengiz Yanık da, "Akraba ve köylümüz olarak gururluyuz. Kendisinin görevini başarıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız'a, Kadirli'ye bakan atadığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Köy halkı, Osmaniye'nin Adana'ya bağlı olduğu dönemde İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Savunma Bakanlıkları yapan Ahmet Topaloğlu'nun ardından  30 yıl aradan sonra Kadirlili bir hemşehrilerinin bakan olarak atanması nedeniyle gururlu olduklarını söyledi. Bakan Derya Yanık'ın babasının vefatının ardından ailesiyle çocuk yaşta köyden ayrılarak Adana'ya yerleştikleri belirtildi.DERYA YANIK Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Harkaçtığı köyünde 1972 yılında dünyaya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Bakan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6'ncı dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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