Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
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Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı

24.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:08
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı. Polislerin saatler süren ikna çabasına rağmen Sefa Ş. sudan çıkmak istemeyince, polis ekipleri şüpheliyi denize girip, çıkararak, gözaltına aldı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı. 

POLİS DENİZE GİRDİ

Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, Sefa Ş.'yi denizden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekiplerinden bir polis, denize girdi. Sefa Ş. etkisiz hale getirilip, karaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekip otosuna bindirilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü.


Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
Son dakika gündem: Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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