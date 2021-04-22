Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)
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Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)

Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Çiğli ilçesinde, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı kiracısı O.H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat'ın cenazesi, Sasalı Mezarlığı'na getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı kiracısı O.H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat'ın cenazesi, Sasalı Mezarlığı'na getirildi. Akrabaları ve komşularının katıldığı cenazede Deniz Kanat için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kanat'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)
Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)
Son dakika gündem: Ev sahibini öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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