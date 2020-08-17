İşaret fişeğinden çıktığı belirlenen Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. İşaret fişeğini ateşleyen şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu'nda dün akşam çıkan yangına atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlendi. İşaret fişeğini atarak yangına neden olan Vahap Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangınla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları incelendi.

İŞARET FİŞEĞİNİ ATAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kamera incelemeleri sonucunda yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA